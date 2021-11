Novembri alguses avaldas murelik tartlane linnavalitsuse kodulehel rubriigis «Ametnik vastab» muret, et Tartu ülikooli kliinikumi ees uue teekattega Puusepa tänaval on ülekäigurajad vihmaste ilmadega kõnnitee otstest vett täis kogunenud.

«Juba enne kui uus teekate pandi, oli seal probleem – ebatasasused. Siiamaani kõik autod sõidavad seal kuidagi kõnnitee äärest üle,» märkis linlane postituses. Nii tõi ta välja, et ülekäiguraja ääres oodates on oht, et autodega sõidetakse läbi lombi.