Tartu ülikooli korvpallimeeskonna Maks & Mooritsa peatreeneri Nikolajs Mazursi sõnul suudab Bearden mängida erinevaid positsioone. «Bearden oskab mängida nii mängujuhi kui ka viskaja koha peal ehk suudab ise palliga olukordi luua ja ka teisi sööduga aidata. Ta mängis ülikoolis korralikult ja on saanud kogemusi ka Iisraelis ning Türgis. Seni nähtu põhjal usume, et ta on mängija, kes oskab sööta, visata ja läbi minna ning aitab meeskonnal mänge võita,» kommenteeris Mazurs.