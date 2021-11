Maaülikooli nõukogu juhiks sai Ants Noot

Väljakutseid leidub nõukogu esimehe kinnitusel ülikoolis alati ning üks suuremaid neist on olla globaalsete muutuste taustal eestkõneleja ja aidata ellu viia rohepööret. «Et tulla edulooga välja, peavad kõik osalised panustama. Rohepöörde suunamiseks on maaülikool õige koht, et koos ettevõtjate ja teadlastega väljakutsed vastu võtta.»

Ants Noot on tegev ka EASi nõukogus ning nii märkis ta, et ettevõtjad on valmid panustama teaduskoostöösse ja rakendusuuringutesse. Kuna lisandumas on rahastusvõimalusi rohepöörde elluviimiseks, lootis ta, et ülikoolidki neist meetmetest osa saaksid. Ta lisas, et sidusust ja eestvedamist võiks ülikoolide poolt olla veelgi enam.