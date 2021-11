Neljapäeval, 25. novembril kella 19.30 paiku juhtus liiklusõnnetus Tartus Kaunase puiestee ja Kalda tee fooriga reguleeritud ristmikul, kus põrkasid kokku sõiduautod Lexus ja Volkswagen Passat. Mõlemad autojuhid on veendunud, et just neile põles fooris sõitu lubav roheline tuli.