Täpselt ​52 päeva eest alustas ultrasportlane Rait Ratasepp hulljulget teekonda, mille eesmärk on läbida 60 triatloni 60 päevaga. Sellest pikemat ultratriatloni ta tulevikus teha ei plaani, sest on endale tõestanud, et inimese keha on õige vaimu ja treenimise korral võimeline piire ületama.