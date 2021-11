Big Band Tartu juhendaja Toomas Petersoni sõnul õnnestub muusikamaailmas väga tuntud ja tunnustatud Eric Vloeimansiga koos musitseerida tänu Bert Langelerile, kes elab ja töötab praegu Viljandis. Need kaks hollandlast on sõbrad juba koolipäevist.

«Salvestuse võtsime ette, sest kokku saada ja proovi teha ju ei lubatud,» selgitas Peterson. «Tõnis Kõrvits on «Sarvelood» kirjutanud puhkpilliorkestritele 2009. aasta üldlaulupeoks, aga miskipärast pole need orkestrite igapäevasesse repertuaari jõudnud.»

See on kaheosaline eesti rahvaviisidel põhinev teos, mille videosalvestis vältab ühtekokku üheksa ja pool minutit. Esimeses osas «Sarvelugu» tulevad kuulamisel silme ette karjasarve huiked, «Tõlla Jaani löss» on teise osa pealkiri. «Teine on va hää labajalg,» kommenteeris Peterson.