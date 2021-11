Vanemuises esietendub Elmo Nüganeni lavastatud «Don Giovanni»

Nüganeni ei mõtle enda sõnul lavastades ooperigurmaanidele, vaid pigem neile, kes satuvad harva ooperisse. «Ma tahan jõuda tavavaatajani, et just tema mõistaks tegelaste sisemaailma ja selle peegeldust muusikas. Tahan, et lavastus mõjuks loomulikult, et vaataja oleks loo ja selle tegelastega kaasas ning mõtleks ka ooperis käsitletavatele aktuaalsetele teemadele,» lisas ta.