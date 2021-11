Kes on Microns ja Muscle Capture? Tudengitiimid, kes pakuvad julgeid ideid inimese tervise ja parema maailma heaks

Bioteaduste üliõpilaste seltsi partnerlussuhete juht Carolin Kuuskmäe kirjeldab neid mõlemaid.

Micronsi idee on luua antikeha-antigeeni süsteemil põhinev mikronõeltega plaaster, mis teeks nakkushaiguste tuvastamise kergemaks, odavamaks ja mugavamaks. Idee sündis pärast üht juhuslikult loetud artiklit, kus räägiti vaktsineerimisest ja sellest, et mikronõeltega oleks võimalik seda tõhusamaks muuta.

Pärast eeltööd jõuti järeldusele, et niisugune moodus võiks vajalik olla ka näiteks nakkushaiguste, sealhulgas suguhaiguste testimisel, ning nende inimeste puhul, kel on eriline kartus suurte nõelte vastu. Mikronõeltega plaaster võimaldaks kõigil testida end mugavalt kodus ning mikronõelad on nii väikesed, et neid oma nahal keegi isegi mitte ei tunne. Suguhaiguste diagnoosimine on aga keeruline just psühholoogiliste probleemide tõttu ja kuna suguhaigused on levinud maailma vaesemates piirkondades, aitaks uus leiutis haiguste levikut neis piirata.

Microns on juba alustanud oma idee elluviimist, otsides rahastust, et töötada välja esimene prototüüp ja alustada kliinilisi uuringuid. Selleks et arendada välja ideaalne toode, on käimas ka anonüümne potentsiaalsete tarbijate uuring, mille leiab https://forms.gle/J7bAJovcjJoCUT1T6.

Kaval teenus vigastuste ennetamiseks

Koha Euroopa finaalis kindlustas endale teinegi Tartu meeskond – Muscle Capture. Nende idee on kasutada elektromüograafiat ja motion capture'i ehk liigutuste jäädvustamise tehnoloogiat lihasvigastuste ennetamiseks. Seda nii spordis kui ka suurt füüsilist koormust nõudvatel töökohtadel.

Spordivigastuste ennetamine on mõttekas juba seetõttu, et nende ravimine võib kujuneda äärmiselt aja- ja rahakulukaks ning mõne sportlase karjääri ka lõpetada.

Meeskonna idee on pakkuda inimesele teenust, mille saamiseks kinnitatakse ta kehale mugavalt kantavad elektromüograafia ja liikumise jäädvustamise seadmed, mis Bluethoothi teel suhtleb arvutiga. Inimene saab samal ajal teha kõike: joosta ja ujuda või tassida ehitusmaterjale. Iga tegevuse lõpul saavad nii seadme haldaja kui ka füsioterapeut arvutist infot ning oskavad hinnata vigastuste riski ja anda nõu, kuidas neid vältida. Seade annab hea võimaluse ka teada saada, kuidas oma sooritust parandada.

Carolin Kuuskmäe kirjeldas Tartu bioinnovatsiooipäevade teisigi ideid, mis küll rahvusvahelisse finaali ei pääsenud, kuid mil samuti on potentsiaali kuhugi jõuda.

Suurhaiglas võib inimene ära kaduda

EIT Healthi 500-eurose auhinna võitis tiim TykMaps, kelle idee on luua GPSi-sarnane rakendus, mis võimaldaks haiglates paremini orienteeruda. Arstitudengitest koosnev meeskond sai idee haiglatest, seal tuleb tihti ette olukordi, kus patsiendid eksivad õiget ruumi otsides ära, jäävad arsti juurde hiljaks ning kulutavad aega ka neil töötajail, kel tuli eksinuile teed juhatada.

Kui küsitlustest selgus, et haiglatöötajatest 76 protsenti on neid, kes on ka ise ära eksinud, siis on uuest rakendusest kasu neilegi. Meeskond ei välista, et ideed saaks tulevikus rakendada kõigi suurte hoonete peal, kus on võimalik ära eksida.