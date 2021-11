Põllumajandus- ja toiduameti peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammeli sõnul lõpetati kõik alates taudi diagnoosimisest kehtinud piirangud. «Möödunud on 30 päeva haigestunud lindude hukkamisest, pidamisruumide puhastamisest ja desinfitseerimisest. Lisaks kontrolliti kõiki linnupidajaid, kes jäid piirangutsooni. Teistes lindlates ei tuvastatud haigust,» kirjeldas Sammel.

Lindude gripp on levimas kohalike mets- ja veelindude seas. «Endiselt on väga oluline järgida kõiki bioohutusnõudeid ning olla ettevaatlik, et suurt suremust ja seeläbi suurt majanduslikku kahju põhjustav taud ei jõuaks ühtegi lindlasse,» kutsus Sammel linnupidajaid tähelepanelikkusele.