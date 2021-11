Mart Herman: ebamäärasus varjutab Tartu parkide tuleviku

​Aina intensiivistuva looduskasutuse tõttu oleme jõudnud ökokriisi. ÜRO kliimamuutuste raport näitab maailma lähenemist katastroofile, tuntavad on temperatuurimuutused, rohked sademed, üleujutused. Ka meie armsat Eestimaad on haaranud võidujooks tundmatusse, liberaalse turumajanduse tingimustes, õhukese riigi ideoloogiast kannustatuna, oleme omaks võtnud «jätkusuutliku majanduskasvu» ideoloogia.

Inimkonna suhe loodusega on kultuuri küsimus, pikemas perspektiivis on see elu ja surma küsimus. Inimene on seadnud end ainsaks elusolendiks-subjektiks, ülejäänud elusloodus on taandatud objekti staatusesse.