Ikea Eesti juht Christian Schneider ning sisekujundaja Rita Rimke ütlesid eile ettevõtte planeerimis- ja väljastuskeskust tutvustades, et siinsele kliendile on oluline mööblit ja selle materjali käega katsuda. FOTO: Margus Ansu

Lõunakeskuse lähistel avab täna uksed Skandinaavia mööbliettevõtte Ikea isemoodi esindus. Tegu on planeerimis- ja väljastuskeskusega, kus kohapealt midagi kaasa osta ei ole võimalik. Konkurendid lepivad Ikea laienemisega Eestisse, tõdedes, et hiiglasega võistelda on mõttetu, kuid targal mööblipakkujal on Ikea tulekust pigem võita kui kaotada.