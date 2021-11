Küll on Jaana Parek öelnud perearstile, laborile ja terviseametile seda, et viimaks tasub tema genoomi nüüd tähelepanelikult uurida. Et miks just tema, kes ta oli juba haiguse läbi põdenud ja end ka vaktsineerinud, haigestus teist korda. Ta leiab, et kõikide juhtumite info on oluline ja koroonaviirushaiguse kohta saab uus tarkus kogunedagi vaid tagantjärele.

Jaana Parek lisas, et kui aeg käes, siis läheb ta tõhustusdoosi saama. «Kõrvaltoimeid ja jälgimisseadmeid ma ei karda,» lisas ta naerdes.

Perearstide sõnul on vaktsineerimisest keeldumise absurdseim põhjus hirm kiibistamise ees ning kartus, et vaktsiin muudab inimese DNAd. Ka märgitakse, et soovitakse veel lapsi saada. Tegelikult võivad just Covidi põdemise tagajärjed avaldada viljakusele halba mõju.

Marika Plaks tõdes ohates, et mõnd inimrühma on valeinfoga väga kerge mõjutada. «Ma soovitan usaldada arste ja õdesid ning vaktsiiniteemalisi küsimusi tulla just meiega arutama. Kõikides teistes terviseküsimustes nad meid ju usaldavad, miks siis mitte selles,» imestas ta.

Doktor Marika Plaks selgitab veelkord mRNA-põhiste ehk Pfeizer/BioNTech ja Moderna vaktsiinide töö põhimõtet. «Igas keharakus on pärilikkuseaine DNA, mille info kantakse üle RNA-le. RNA asub juhendama rakke, et toota eluks hädavajalikke valke,» räägib ta. «Uued mRNA vaktsiinid – «m» osutab inglisekeelsele sõnale «messenger» tähendades sõnumikandjat – kasutavad ära sedasama bioloogilist süsteemi, mis inimese kehas juba eksisteerib. mRNA-põhine vaktsiin annab kehale tegevuskava toota niisugust valku, mis tekitab viirusele immuunvastuse, see tähendab antikehad.» Vasakul seisab pereõde Keiti Aren. FOTO: Margus Ansu

Maailmas on süstitud 7,5 miljardit vaktsiinidoosi ja andmeid on kogunenud päris palju. Ka hoiab Eesti perearstide seltsi Covidi-töörühm end kursis maailma kõige uuemate teadusuuringutega, mille tulemusi vahendatakse kõikidele perearstidele. «Igasugused tõendid, et vaktsiinid põhjustavad autoimmuunhaigusi, puuduvad,» toonitas Marika Plaks.

Väga pikk haigus

Pikaajalise mõjuga Covidit, mille peamine tunnus on koormustaluvuse langus, võib täheldada ligi kümnel protsendil läbipõdenuist, ütlevad arstid. «Mul on mitmeid patsiente, kes on seetõttu eriarstide juures uuringutel käinud,» sõnas Liina Kask-Flight. Lühikest aega pärast ägedat põdemist ongi normaalne, et keha vajab taastumiseks aega. Aga osal koroonapatsientidel ei taastu jõudlus ka poole aasta pärast. Soovitada saab vaid regulaarset füüsilist koormust.

Tüsistuseks võib saada bakteriaalne kopsupõletik. Või siis kopsufibroos, mis tähendab, et kopsukude, mis peaks hingamisfunktsiooni täitma, on asendunud sidekoega, mis ei hinga. Head ravi pole olemas. Inimene, kes varem oli heas vormis, ütleb nüüd, et 300 meetrit kõndida on talle nagu maratoni joosta.

Doktor Kask-Flight rääkis veel ühest pikaajalisest järelmõjust. Kolmekümnendates aastates inimene põdes koroonat enne vaktsiinide tulekut eelmise aasta detsembris. Haiguse kulg ei olnud väga raske, kuigi väsimus kestis pikalt. «Aga ta tunneb senimaani maitseid valesti ja see häirib igapäevaelu palju,» kirjeldas ta. «Mingit tõhusat ravi selle vastu pole.»