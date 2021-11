Ka märkis Priit Perens, et valdkonnajuhtide töötasu on küll täiendav kulu, ent rohkem kui 4600 töötajaga asutuses ei saa alahinnata juhtimisulatuse korrigeerimise vajadust ning sellest sündivat kasu tulevikku vaadates.

«Meil on hea meel, et tööle asunud valdkonnajuhid on kõik endised kolleegid, seega on kulud töötarvikutele minimaalsed. Ühtlasi ei ole keegi muudatuste tõttu asutusest lahkunud. Kedagi ei ole ka vallandatud ega koondatud. Tööautosid kliinikumi töötajatel ei ole, digisüsteemidesse lisatakse uued struktuuriüksused tavapärases korras,» loetles ta.