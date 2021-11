Päeva eesmärk on teadvustada naistevastast vägivalda ning selle negatiivset mõju nii perekondadele kui ka kogukonnale. Tänavu tähistatakse ÜRO eestvõttel seda päeva üleskutsega muuta maailm oranžiks ja lõpetada naistevastane vägivald kohe. Päeva hüüdlause on «Orange the World: End Violence Against Women Now!».