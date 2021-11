Vanemuise tantsu- ja balletikooli viienda klassi neiud ei meenuta millegi poolest lumememmesid, kui aga kostüüm selga panna, on hoopis teine asi. Kuid see on paks, nii et selles on väga raske hingata, hoiatas tüdrukuid kooli asutaja, Vanemuise balletitrupi repetiitor-pedagoog Elena Poznjak-Kõlar teisipäeval teatri suure maja proovisaalis.