Tartu linn toetab üle 30 000 euroga Tartu-Riia bussiliini

«Tartule on rahvusvahelised ühendused väga olulised. Soovime Tartu-Riia bussiliini käigus hoida, sest sellel on tähtis funktsioon Tartu ning kogu Lõuna-Eesti ühendamisel Riia lennujaamaga. Lisaks on ligi 60 protsenti selle liini kasutajatest Eesti reisijad,» sõnas Tartu linnapea Urmas Klaas.