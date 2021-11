Startup Estonia juht Eve Peeterson rääkis, et iduettevõtte üheks peamiseks eesmärgiks ongi võimalikult kiire kasv. «Kiiret kasvu toetavad nii meie iduettevõtjate kogemused ja hästitoimiv ökosüsteem kui ka fakt, et Eesti turul on väga keeruline kasvada väga suureks, mistõttu juba varajases faasis suurendavad meie iduettevõtted panuseid, laienedes rahvusvahelistele turgudele. Ka suurimad skeptikud ei saa täna enam eirata tõsiasja, et Eesti tehnoloogiasektorist on kasvamas üks suurima potentsiaaliga majandusharu Eestis ning Tartu ja Tartumaa iduettevõtete panus sektori arengusse kasvab pidevalt,» sõnas Peeterson.