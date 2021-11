Nõo vallavanemaks sai Elva vallas kandideerinud valimisliidu esinumber ja vallavolinik

Koemets tutvustas end hääletuse eel kui pika töökogemusega poliitikut: kaheksa aastat on ta olnud Rannu vallavanem ja viimased neli aastat Elva vallavolikogu esimees. Ühtlasi on ta praegu ka Elva vallavolikogu liige.

«Minu jaoks on Nõo vald kasvava elanikkonnaga edukas omavalitsus, mille ettevõtted ja elanikud hoolivad oma kodukohast. Nõos on olnud stabiilne ja edukas vallajuhtimine, siinne asukoht on väge hea potentsiaaliga, see on koht kus õigeid otsuseid tehes on võimalik luua väga mugav elukeskkond,» rääkis Koemets.