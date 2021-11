Kui kiikasin sügise tumehallil päeval Tartu linna kultuuriaknasse, märkasin, et Tampere majas avatakse Soome kunstnike Kaisu Lundelini ja Riikka Wesamaa maalinäitus «Ilmakaartel on värvid». Just värvidest, mis pärit eri ilmakaartest, tunnen puudust novembrihämaruses jääkirmest marraskil madalal maastikul (soome keeles marraskuu on november).