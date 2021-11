Emajõe kaldale kerkis tundmatu meistrimehe grillimiskoht

Vabas õhus mõnusaks ajaveetmiseks on seal grill, mitu kena pakku istumiseks ja lausa treppki. Kuid kes on selle mõnusalt hubase nurgakese looja, kes on sinna panustanud oma aega, samuti materjali? Vaat seda ei tea linnavalitsus ega ka supilinlasi ühendav selts.