Volikogu kinnitas Peipsiääre vallavalitsuse uue struktuuri ja liikmed. Varasema kahe abivallavanema asemel on nüüd ametis üks abivallavanem. Abivallavanemana jätkab Peeter Kiuru, vallavalitsuse liikmeteks nimetati lisaks vallavanemale ja abivallavanemale Väino Kivirüüt, Kalmar Raudsepp, Haibula Zirkilov, Jekaterina Tõlnikova ja Rutt Pirk.

Volikogu kinnitas vallavanema ja abivallavanema töötasu. Vallavanem hakkab saama 3250 euro suurust brutokuupalka, abivallavanema brutopalk on 2550 eurot. Viimane palgatõus viidi läbi tänavu mai kuus, mil vallavanema ja abivallavanema töötasu tõusis viiesaja euro võrra, seega jäi vallajuhtide palganumber esmaspäevasel istungil muutmata. (Ekslikult oli esialgu artiklis kirjas, et vallajuhtide palk tõusis esmaspäevasel istungil 500 euro võrra-toim.) Vallajuhid saavad isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise eest kuus kuni 335 eurot.

Seoses vallavalitsuse liikmete kinnitamisega peatusid Širokovi, Kiuru, Raudsepa, Kivirüüdi ja Zirkilovi volitused volikogu liikmetena. Nende kohtadele asusid volikokku asendusliikmetena Sirje Leini, Andu Tõrva, Sven Särki, Raul Zirkel ja Nikolai Poljakov. Volikogu esimees on Kalev Parik.

Artiklis on tehtud faktitäpsustus. Esialgu oli ekslikult kirjas, et Peipsiääre vallajuhtidele määrati esmaspäeval ka senisest kõrgem palk. See aga ei vasta tõele. Vabandame.