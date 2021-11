Keerulisse seisu langenud Tammekal oli paari kuu eest oht Premiumi liigast otse välja kukkuda, kuid uue peatreeneri käe all pääseti üleminekumängudesse. Nende duublil, kust paljud on ka esindusmeeskonnale appi tõtanud, see aga ei õnnestunud: uuel hooajal mängitakse madalamal, esiliiga B tasemel.