Vahi tänava soojatorustiku ehitustööd pikenevad kuni 6. detsembrini

Töödega kaasnevatest liikluspiirangutest teavitatakse tööalaga piirnevate kinnistute valdajaid ja võimalusel tagatakse kinnistutele juurdepääs. Tööde tsooni sisenemiseks tuleb ehitajaga kokku leppida. Ümbersõiduna saab kasutada Narva mnt – Kruusamäe tn – Nurme tn.



Bussiliin nr 8 ajutine teekond on kuni 6. detsembrini Narva mnt – Kruusamäe tn – Nurme tn ja vastupidi. Bussiliin ei läbi Killustiku ja Mõisapargi peatust. Killustiku asenduspeatus on Kruusamäe tänaval asuv Raadi peatus ja Mõisapargi asenduspeatus on Kruusamäe tänaval Kruusamäe peatus.