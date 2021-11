Rattaringluse rattaid saab võtta 90 parklast, mis asuvad üle linna ning lähivaldades. Kõik parklad on varustatud infotahvlitega rataste kasutamise kohta.



Rattaringluse kohta saab rohkem infot Tartu linna infotelefonilt 1789, mis on avatud tööpäevadel kell 8-18. Nädalavahetustel on kõnekeskus suletud. Küsimusi ja probleeme saab esitada ka e-posti teel aadressile info@ratas.tartu.ee või saata teade läbi Tartu Smart Bike mobiilirakenduse.