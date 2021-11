«Villem Ormissoni teosed jõuavad haruharva erakogudest kunstioksjonitele. Teadaolevalt on säilinud ligi poolsada Ormissoni teost ja enamik neist on muuseumikogudes,» rääkis galerii Vernissage juhataja Kristiina Radevall.



Ormissoni «Linnamotiiv» kuulub kunstniku «hallide piltide» hulka, mis on maalitud 1920ndate aastate teisel poolel ja 1930ndate aastate algul ning kujutavad valdavalt linnavaateid sombustel talvepäevadel. Maali alghind enampakkumisel oli 69 000 eurot.



Oksjonipublik näitas suurt huvi ka Kaljo Põllu (1934–2010) teoste vastu. Tema 2000. aastal valminud teos «Vee ürgalgne jõud» alghinnaga 4000 eurot müüdi oksjonil haamrihinnaga 19 000 eurot, mis on kõrgeim seni Kaljo Põllu teose eest makstud hind.



«Tuli, maa, õhk, vesi – nende nelja elemendiga on kunst ikka tegelenud. Kaljo Põllu on püüdnud kujutleda oma teadmiste najal ürgajaloost ja kultuuriantropoloogiast inimeste ettekujutust loodusjõududest kaugel hämaral ajal. Hõõguva näkina üles kerkiv neid, kes muutub ülal tumedaks pilveks, on efektne kujund,» rääkis Kristiina Radevall.



Hinnarekordi tegi ka Kaljo Põllu 1984. aastal valminud graafiline leht «Päikese kodu» sarjast «Kalivägi». Teose alghind oli 1500 eurot ning haamrihinnaks kujunes 7200 eurot.