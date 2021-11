Digiobjekte kasutatakse näituseruumis erinevatel viisidel. Liigagi tihti on need umbmäärased, selge kontseptsiooni ja vajaduste analüüsita loodud, muu näitusesisuga võrreldes veidi tagaplaanil asetsevad nii-öelda kohustuslikud näituseelemendid. Nende abil rõhutatakse näituse ajakohasust või püütakse seda elavdada.



Digieksponaadid võivad aga olla ka konkreetse muuseumi, selle sõnumi, eesmärgi ja sisuga tihedalt seotud ning muuseumi füüsilise kihiga põimunud iseseisvad kujunduselemendid, mis moodustavad strateegilise näitusekihi, mis toetab ja vormib kogu näituse külastamise kogemust.



Pille Runnel ja Pille Pruulmann-Vengerfeldt on Eesti Rahva Muuseumi püsinäituse «Kohtumised» digitaalseid eksponaate analüüsides pakkunud välja esialgse analüütilise raamistiku, mis võiks aidata läheneda näituse digitaalse kihi toimimisviisidele süstemaatiliselt ja mõista niiviisi paremini, kuidas need kujundavad külastajate külastuskogemust ja ekspositsiooniga seotud tegevusi.



Ettekandele järgneb akadeemiline arutelu. Üritus toimub veebis MS Teamsi vahendusel, link seminarile: https://bit.ly/3Dd6ZNr