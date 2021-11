Enriko Talvistu: kui suur või väike peab olema Emajõelinna kunstimuuseum

Hongkongis avati ülemöödunud reedel otse Victoria sadamalahe kaldal linna kultuuripargis teiste kultuuriasutuste hoonete kõrval M+. See uuele mobiilimargile sarnase nimega ehitis on ilmakuulsa Šveitsi arhitektipaari Herzogi & De Meuroni kavandatud järjekordne muuseum.

Aasia ja eriti viimaseil kümnendeil maailmas laineid lööva Hiina nüüdiskunsti muuseumina pole M+ küll esimene Hongkongis, küll aga suuremaid tänapäeva kunsti muuseumihooneid maailmas. See jääb oma 65 000 ruutmeetriga vaid veidi alla New Yorgi moodsa kunsti muuseumile MoMa ning on ligi kaks korda suurem sama arhitektipaari kavandatud ja 2000. aastal avatud Tate’i moodsa kunsti muuseumist endises elektrijaamas Thamesi kaldal Londonis.