Kes ütles, et muusikavideode kuldajastu on möödas? Iseõppinud videomeister Martin Kiilaspää näitab, et ei ole. Oma julge nägemuse ning eesrindliku 3D ehk kolmemõõtmelise arvutigraafika kasutamisega kinnitab see Ülenurme noormees eesti muusikavideode maastikul juba kanda.