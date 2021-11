Ka tänavu toimus ärifestival sTARTUp Day esimest korda augustis ning korraldajate hinnangul oli näha, et suvel on võimalik sündmust korraldada tavapärases mahus turvaliselt ja külalistele harjumuspäraselt. Tänavu toimub festival 24.–26. augustil Tartu ülikooli spordihoones ning kuupäevade muudatuse tingisid esmaspäevast kehtima hakanud uued piirangud. Nende järgi on siseruumides toimuvate ürituste piirarv 1000 osalejat, aga ärifestivalile oodatakse üle 3000 külalise.

Põnevad välialad

Festivali uue peakorraldaja Mart Lättekivi sõnul sündmus edasilükkumise tõttu ei kannata. «Esiteks saame kohale tuua rohkem osalejaid, et festivalimelu oleks oma täies hiilguses ja külalised saaksid rohkem väärtuslikke kontakte luua,» selgitas Lättekivi.

Tema sõnul ei osutunud keeruliseks esinejatega uute kuupäevade kokkuleppimine. «Tänase seisuga ei saa ainult üks esineja uutel kuupäevadel tulla,» rääkis peakorraldaja. Ta lisas, et jaanuaris pärast pühi sündmuste korraldamine osutus liiga riskantseks, sest suure tõenäosusega kasvab jõulude ja aastavahetuse järel nakatumisnäitaja. «Ühtlasi võimaldab suvi rõõmsamat ja positiivsemat keskkkonda, sest suvine Tartu on väga ilus ning siis saame hästi kasutada välialasid,» kinnitas Lättekivi.

Täienenud meeskond

Ärifestivali korraldab augustis uus tiim, kelle eesmärk on värskete ideede loomine. «Mina olen esimest aastat peakorraldaja, vahetunud on ka näiteks programmi- ja turundusjuht. Inimesed peavad vahetuma, sest sellisel sündmusel kaasa aitamine nõuab korraldajatelt nii palju energiat korraga, et see saab lihtsalt otsa. Verevahetus toob uusi ideid,» lisas Lättekivi.

Varasemad peakorraldajad on otsesel või kaudsel viisil sündmusega ikka seotud. «Inimesed jäävad ikka mingil moel meie tiimi, sest seltskond on lihtsalt kuldaväärt. Ka vabatahtlikele jagub ülesandeid igale oskusele ja neid koordineerivad pädevad inimesed,» sõnas peakorraldaja.