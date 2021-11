Reformierakondlast Urmas Klaasi linnapeaks nimetades otsustas volikogu ka ametipalga ja terendab enam kui 1250 eurot palgalisa kuus.

Kui viimased neli aastat oli Tartu linnapea kuupalk 4500 eurot kuus, siis nüüd küündib see üle 5753 euroni. Seejuures sidus volikogu linnapea palga suuruse kõrgemate riigiteenistujate palgaga, mis tähendab, et palga suurus ei ole enam fikseeritud kogu ametiajaks, vaid muutub, kui muutub kõrgemate riigiteenistujate palk.

Eesti 200 esindaja Kristina Kallas väljendas imestust, et omavalitsusjuhi ametipalga sidumine riigi palgasüsteemiga pole kohane. Volikogu esimees Tõnis Lukas selgitas aga, et samasugune praktika on ka muudes omavalitsustes.

Volikogu istung jätkub linnavalitsuse liikmete ametisse kinnitamisega. Seni on volikogu otsustanud, et abilinnapäid saab ametisse viis. Kandidaadid on Mihkel Lees, Raimond Tamm, Gea Kangilaski, Lemmit Kaplinski ja Priit Humal.

Koalitsiooni plaan on nendegi töötasu siduda kõrgemate riigiteenistujate ametipalgaga - 75 protsenti sellest. Eurodes tähendab see 5076 ehk pluss 1076 võrreldes senise palgatasemega. Otsust veel ei ole.

Volikogu esimehe tasumääraks on pakutud sama palju. Kuid et Tõnis Lukas on kinnitanud soovi jätkata Eesti kirjandumuuseumi direktorina, hakkab ta kava kohaselt saama hüvitist 2538 eurot.