Kätlin Konstabel: Miks reeglid vahel ei toimi?

Milline töövõit ja saavutus – maske kantakse nüüd päriselt, tõendeid kontrollitakse! Inimeste ohutaju oli väike, seetõttu nad varem ei tahtnud teha ei ühte ega teist, aga nüüd viiruse levik pani, jumal tänatud, lõpuks mõistuse pähe. Sedalaadi mõttekäike on viimastel nädalatel üksjagu saanud kuulda ja alati tabab neid kuuldes kummastus. Võime suuri silmi rääkida erilisest koroonaviirusest, aga ometi on reeglite kehtestamine ja nendest kinnipidamine täiesti argieluline teema.

Jah, õiguskaitseorganid ja juristid teavad sellest nii mõndagi, aga see on ju midagi veel igapäevasemat – mõtleme lastekasvatusele ja pereelule. Iga vanem üritab lapse käitumist reeglite abil suunata. Ja igaüks, kes tahab lapsest kasvatada suurena elus hästi hakkama saavat inimest, teab päris hästi, millistele tingimustele reeglid peavad vastama – see kuulub vanemlusoskuste põhitõdede hulka.