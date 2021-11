1991. aastal uuesti avatud mälestussammast ei saa algse sambaga võrreldagi. Praegu on see obelisk osaliselt lagunenud. See monument kannab mälestust Vabadussõjas langenutest ja Eesti iseseisvusajast. Ilma vaprate sõjameesteta, kes ohverdasid oma elu ja langesid Vabadussõjas, ei oleks Eesti Vabariik sündinud.

Kõnealune mälestussammas on kinnismälestis – tunnistus, et sambal on kultuuriajalooline, kunstiline ja miljööline väärtus. Selle korrashoiu kohustus on minu arusaamise järgi pandud kultuuriministeeriumile, muinsuskaitseametile ja Tartu linnale, kuid nad on oma kohustuse unustanud.