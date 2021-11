Statistika järgi sünnib iga kümnes laps siia maailma enne oodatud aega. «Ka meie endi väikeses alevikus on peresid, keda see vägagi otseselt puudutab. Soovime näidata, et me teame, me märkame ja meie jaoks on oluline iga inimene siin piirkonnas,» sõnas Ulila keskust haldava MTÜ Sooveere juhatuse liige Kristina Ermel.