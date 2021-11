Kui palju peaks elus olema neid, kes said omal nahal tunda stalinistliku Nõukogude Liidu idaosas asuva hiiglasliku Magadani oblasti Kolõma vangilaagreid ning orjatööd kulla- ja tinakaevandustes, aga samuti samas piirkonnas elu asumisele saadetuna? Kirjanik Jüri Kaldmaa, kes on koostanud karmi saatusega kirjaniku Venda Sõelsepa artiklitest raamatu «Kolõma – kole maa», on neist mõnda kohanud ja loodab veelgi leida.