Vastses lodjakojas valitseb vaikus

Kodulehe kohaselt on lodjakoda külastajatele avatud vaid laupäeviti ja sedagi keskpäevast kella 17ni. Lodjaehitus ei käi, ka pole sadamat nõuetekohaselt registrisse kantud.

Lodjaseltsi eestvedaja Priit Jagomägi tunnistas puudusi ja põhjendas neid koroonakriisist tingitud piirangutega. «Ka laupäeval on külastajate read hõredad,» nentis ta ja lisas, et lodjakoda pole praegu mõtet kolm korda nädalas avatud hoida. «Ette teatades saab meie tegemisi vaadata seitsmel päeval nädalas ja seda võimalust on ka kasutatud.»