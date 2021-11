Reaalsus on aga hoopis midagi muud. Tartu on stagneerumas. Noored ja edukad pagevad linnast peale hariduse saamist Tallinna, mujale Eestisse või hoopis kaugemale laia maailmasse. Piirid on avatud, haara ainult võimalusest kinni, ja see on loomulik protsess, mis on jätkusuutliku maailma üldisele arengule isegi kasulik.