Elva valla uuel kolmikliidul jäi volikogu esimees valimata

Volikogu esimehe kohale esitas kolmikliit ühe kandidaadi – Aivar Õuna (EKRE). Valituks saamiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus ehk vähemalt 15 poolthäält, kuid need kokku ei tulnud.

Elva vallavanema kandidaat ja koalitsiooni läbirääkimiste juht Juhani Jaeger (Isamaa) ütles, et hääletusele mindi veendunult, et Aivar Õun saab volikogu esimeheks valitud. Miks siiski kandidaat valituks ei saanud, seda Jaeger ei osanud veel selgitada. Siiski näitab tulemus, et võimuliidu sees üksmeelt polnud.



Kui koalitsioonil üksmeelt polnud, miks siiski Aivar Õun kandidaadiks esitati? «Eks inimestel on vahepeal erinevad arvamused tekkinud. Täna õhtul on koalitsioonikoosolek ja seal arutame neid teemasid detailsemalt,» vastas Jaeger.