«Tänahommikuste õnnetuste valguses on küll viimane aeg meelde tuletada, et nüüd peaks küll juba rehvivahetuse peale mõtlema need, kes veel suverehvidega sõidavad,» rääkis Kagu jaoskonna patrulltalituse juht Madis Soekarusk.

Näiteks toimetati politsei kinnitusel Tartus hommikul tervisekontrolliks haiglasse poiss, kes mööda Lina tänavat jalgrattaga sõites libedal teel kukkus. Et lapsel kiivrit peas ei olnud, sai ta kergemalt viga just näo piirkonda ning meedikud viisid ta esmaabiks haiglasse.

Nädala lõpu poole võib taas kohati kuni kümme kraadi sooja tulla

Mehed puistavad libedale kergliiklusteele soola. FOTO: Mailiis Ollino

Ilmateenistuse prognoosi järgi läheb ilm lähipäevil taas veidi pehmemaks ning nädala lõpu poole võib kohati tulla kuni kümme kraadi sooja.

Kolmapäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma ja on udu. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 1-6 kraadi. Päeval on pilves ilm ja hommikupoolikul püsib udu. Mitmel pool sajab vähest vihma, õhtul jõuab saartele tihedam vihmasadu. Puhub lõuna- ja edelatuul, pärastlõunal lõuna- ja kagutuul 4-10, rannikul puhanguti 13-15 m/s. Sooja on 3-7 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves ilm. Tihe vihmasadu liigub saartelt üle mandri ida suunas. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-11, rannikul puhanguti 15-17 m/s, saartel pöördub pärast keskööd läände. Sooja on 3-7 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hooti vihma, kohati tuleb sekka ka lörtsi. Puhub edela- ja läänetuul 6-12, rannikul puhanguti 15-17 m/s, pärastlõunal pöördub looderannikul loodesse. Sooja on 3-7 kraadi, õhtu poole temperatuur langeb.

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab lörtsi ja vihma. Puhub läänekaare tuul 5-11, põhjarannikul lääne- ja loodetuul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi, rannikul tuleb kuni +5 kraadi. Päeval lääne poolt alates pilvkate tiheneb. Pärastlõunal sajab Lääne-Eestis vähest vihma, õhtul muutub sadu laialdasemaks, sekka tuleb lörtsi. Puhub läänekaare tuul 3-8, rannikul puhanguti 11 m/s, õhtu on tuul mandril muutlik ja nõrk, saartel tugevneb kiiresti edela- ja läänetuul 6-11, puhanguti 14 m/s. Sooja on 2-7, saartel ja läänerannikul 6-10 kraadi. BNS