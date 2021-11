Teisipäevast saab vaimse tervise muredele abi Raatuse kliinikust

«Mured inimeste vaimse tervisega on Eestis üha enam levinud ja arusaadavalt on COVID-19 põhjustatud pikaajaline kriis neid probleeme ainult võimendanud,» rääkis Confido Tartu Raatuse kliiniku juht Kristin Raudsepp. Tema sõnul on nõudlus vaimse tervise alase nõustamise järele hüppeliselt kasvanud.