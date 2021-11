Projekti juhtpartneri Modern Mobility tegevjuht Pirko Konsa ütles, et pisut rohkem kui kaks kuud olid õpetlikud. «Alates sellest, kuidas saavad autojuhid hakkama koos isejuhtiva bussiga tänaval liigeldes ning lõpetades sellega kui kaua peab bussi aku vastu jahedamate ilmadega. On selge, et tehnoloogia on veel uus ja õppimist on palju, mistõttu on väga oluline jätkata isejuhtivate busside katsetamist praktilises elus,» ütles Konsa.