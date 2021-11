HTMi andmetel said esimesel nädalal Tartumaa koolides positiivse testitulemuse 175 õpilast ja 17 töötajat. Teisel nädalal 136 õpilast ja 16 koolitöötajat. See tähendab, et esimesel testimisnädalal oli positiivseid Tartumaa koolides kokku 192 ja teisel nädalal 152 ehk uute nakatunute arv vähenes nädalaga 40 võrra.