31. oktoobril 1896 ilmunud Postimehe kuulutuses oli kirjas, et ööl vastu 2. novembrit (vana kalendri järgi) lastakse Euroopa mitmes kohas, muu hulgas Berliinis ja Peterburis, «õhulaewad ehk nõndanimetatud õhupommid ilma inimesteta ilmade olu ise üles kirjutawate teaduslikkude riistadega ülesse, mis korwide sisse on pandud». Niisiis olid need meteoroloogilised õhupallid.

Politseimeister Litvinov selgitab kuulutuses vene ja eesti keeles, et see katse on teadusele väga tähtis. Ta lisab, et hädasti on tarvis, et nii korvid kui ka õhupallid ise jääksid terveks ja puutumata. Nende mahatulekut oli oodata täna või juba ka eile 125 aastat tagasi.