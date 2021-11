Vambola Paavo: jõululinna kadunud sära

Kaamoses vajame rohkem valgust ja soojust. Pimedat aega on meie laiuskraadil liialt palju. Kas valgus linnapildis, eriti õhtusel ajal välja paistab, on iseasi. Advent peaks linna toomagi sära ja valgust. Kui Tallinn ja Pärnu on oma illumineeritud kaunistustega linnapilti viimastel aastatel märkimisväärselt rikastanud, siis meie tammume paigal. Ometi reklaamib Tartu ennast turismiteatmikes jõululinnana.