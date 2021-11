Mõni hea aasta tagasi võis Värskas näha vietnamikeelseid teeviitu. Need oli sinna asetanud Kolossova külas Vana-Jüri seebikoda pidav Silver Hüdsi vastusena üle piiri tulnud Vietnami migrantidele. Praeguseks on viidad maanteeameti korraldusel maha võetud, aga nüüdseks on Poola-Valgevene piiril toimuv tõstatanud küsimuse ka migrantide voost üle Kagu-Eesti piiri.