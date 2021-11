Novembri algul läks ohtlik värvav remonti. Korporatsiooni vilistlaskogu Tartu koondise esimees Erki Kokkota selgitas, et suvi otsa peeti nõu inseneridega, kuidas oleks kõige mõistlikum müüri taastada. Et tegu on miljööväärtusliku ehitisega, peeti aru inseneribürooga, millel on muinsuskaitse tegevusluba.

Kui pikalt kestavad ehitustööd, ei oska keegi veel praegu ütelda, sest see sõltub ennekõike ilmast. Teada aga on, et müüri vundament on lagunenud, seega tuleb värav ja müür vundamendini maha lammutada, see tugevdada ning uuesti üles laduda.