Kaarsild saab sel nädalal mitme tähtpäeva puhul erineva värvilahenduse

Kolmapäeval, 17. novembril tähistatakse üle maailma enneaegselt sündinute päeva. Päeva eesmärk on teavitada ühiskonda enneaegse sünnituse ja sünniga seotud teemadest, sest igal aastal sünnib maailmas enne oodatud aega 15 miljonit last. Oma toetust väljendab ka Tartu linn, valgustades Kaarsilla sirelilillaks, mis tähistab õrnust ning erakordsust.



18. novembril värvub Kaarsild Läti lipu värvides punavalgeks, et tähistada Läti Vabariigi iseseisvuspäeva. Läti iseseisvus kuulutati 1918. aasta 18. novembril välja Läti Rahvusteatris. Tänavu tähistavad lätlased oma riigi 103. aastapäeva.