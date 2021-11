Laureaat Leili Väisa on Võrumaa tantsuseltsi Pärliine eestvedaja ja õpetaja ning Lusti Lasteaia liikumisõpetaja. Lisaks juba 37 aastat kestnud tantsuõpetaja karjäärile on Leili Väisa aastakümneid tegutsenud Antsla valla kultuuri- ja hariduselus. Niisamuti on ta Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu ning Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu aktiivne liige, teemade tõstataja ja kaasarääkija. Tema panus nii kohaliku kogukonna tantsuelu edasiviijana kui ka Eesti tantsuvaldkonna arendajana annab eeskuju, millest juhinduda. Tantsuõpetajana teeb Leili Väisa tööd tõelise kire ja pühendumisega olles innustajaks nii lastele, noortele kui ka täiskasvanud õpilastele.