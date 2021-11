Uue raamatu väljaandmise idee kuulub Edgar Valteri kasutütrele Külli Leppikule, kes tuli välja sama lahendusega nagu mõne aasta eest, kui ta ise asus kokku panema Edgar Valteri loomingule pühendatud teost «Aastatsõõr pokudõga. Aastaring pokudega». Tolle aastaringiraamatu fotode peal elavad Edgar Valteri joonistatud pokud, keda kujundaja Erki Rammo on paigutanud osavalt pärislooduse sisse, kuhu nad tegelikult ju kuuluvadki.

All «Pintselsabade» kolmas trükk, peal võru- ja eestikeelne raamat «Pintslihannasuvi. Pintselsabasuvi». FOTO: Margus Ansu

Sama on juhtunud nüüd pintselsabasuveteoses. Esimesel lehitsemisel näib seegi kui üks loodusfotoalbum, aga võlutrikke tehes on kujundaja Erki Rammo neile fotodele paigutanud pintselsabad ning hoopis uutes stseenides, kui nad Edgar Valteri enda kirjutatud raamatus olid.

Kui pokude aastaringi tekstide autor on Külli Leppik ise, nii nagu ta on seal ka suure osa piltide autor, siis pintselsabade raamatu fotode looja on loodusfotograaf Ingmar Muusikus ning tekstid on kahes keeles kirjutanud Contra.

Mänguasjamuuseumis kohtas raamatute esitlusel päris tõelist pintselsaba. FOTO: Margus Ansu

Kes need pintselsabad ikkagi on? Kas vaid ühed pintslitaoliste sabadega karvased muinasjututegelased lasteraamatus, kus nad taastavad liivakarjääris ehk Pintselvaanias oma linna pärast üht kohutavat tormi?

Contra meelest kujutavad pintselsabad loodust ennast kogu oma värvikülluses. Contra ütles, et tundis isegi üht pintselsaba. See ei olnud keegi muu kui Edgar Valter, kellega ta Võrumaal postiljoni tööd tehes suhtles ajal, mil suur meister alles Pöörismäe talus elas.

Contra meenutas, et Edgar Valter on ka üht tema enda raamatut illustreerinud, 1998. aastal ilmunud «Tarczani». Argliku ettepaneku tegi Contra Edgar Valterile siis, kui kunsntik tuli tema kui postiljoni juurde üht kirja ära saatma. Meister jäi nõusse, joonistas pildid valmis ega tahtnud isegi mitte raha.

Siin pildil on mõned lapsed Ülenurme lasteaiarühmast, mille nimi on Pintselsabad. FOTO: Margus Ansu

Fotograaf Ingmar Muusikus tunnistas, et ta pintselsabadest väga palju ei tea. Tema ülesanne oli pildistada taimi, vett, puid, liivakarjääre, lohke ja õnarusi nii, et sinna ruumi jääks veel mõnele tegelasele. Aga mismoodi see kõik lõpptulemusena raamatus välja paistma hakkas, seda nägi ta alles esitlusel, kus ka ise põnevusega lehekülgi pööras.

Ingmar Muusikus käis 2020. aasta suvel kaameraga Piusa jõe ääres, kohtades, kus Edgar Valteril ja Külli Lepikul on meeldinud viibida ning kus on käinud ka toimetaja Eve Viilup, kelle käe all valmis pintselsabadest 1998. aastal 11-osaline telelavastus. Sarja on ERR-i digihoidlast võimalik üles leida ja järele vaadata. Esimest osa näeb näiteks siit.

Ingmar Muusikus ütles, et need paigad on nüüd tundmatuseni muutunud, aga ometi oli ta saadud ülesande eest tänulik, sest ei oleks iial sellistesse kohtadesse muidu sattunud.

Kui uut raamatut lehitseda, siis pintselsabad ei ole ka neist muutunud paikadest kadunud, isegi rändrott Rändolf on alles.

Edgar Valter koos pintselsabaga, stseen Eve Viilupi telesarjast. FOTO: Toomas Tuul

«Pintselsabasuvi» on juba kolmas Edgar Valteriga seotud raamat, mille on välja andnud Võru Instituut.