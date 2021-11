Stardipauku ei kõlanud, stardikoridoris liiguti ühtlase voona ja parajalt hajutatult.

Tartu Suusaklubi aktivist Tiia Teppan hoidis mikrofoni ja tegi oma silma all toimuvast reportaaži, mis kostis kuni Supilinnani välja.

Stardikoridori lähedal oli maa peale asetatud ülisuur helesinine diabeedirõngas, mis sümboliseeris kogu maailma ühtset võitlust diabeedi vastu. Enne starti käisid inimesed selle eest hea meelega läbi ja jäädvustasid endale mälestuseks pildi.

Sealt rõnga eest läksid rajale orientalist Märt Läänemets koos oma abikaasa Meili ja poegade Jakobi ja Paul Johannesega. Meili Läänemets on õpetaja ja ütles, et ta teab väga hästi, mida laste diabeedihaigus tähendab, kuna tal on endal klassis olnud üks diabeedik, kelle veresuhkrunäitu tuli koolipäeva jooksul hoolega silmas pidada.

Märt Läänemets lisas, et heategevast jooksust on nad perega varemgi osa võtnud, aga täpselt ei mäleta, mis see oli. Diabeedipäeva jooksul olid nad esimest korda. Märt Läänemets võttis jalad selga ja läks rajale paraja sörgiga, Meili Läänemets ütles, et tema kõnnib.

Jooksu korraldustiimi üks liikmeid Tiia Teppan sündmust hasartselt kommenteerimas. FOTO: Margus Ansu

Mikrofoni hoidev Tiia Teppan kiitis platsil igat tulijat, ja rõhutas, et 5-kilomeetrilisele rajale võib minna täna kuni kella 15-ni.

Hiljem võib samuti joosta või kõndida, kus iganes tuju tuleb, ning seejärel osalustalong ära täita internetis www.diabeedipaev.ee, lisades sellele sobiva summa, mille saab tasuda internetipangas. Diabeedipäeval joostes kogutud raha läheb diabeeti põdevate inimeste liikumisharjumusi ja sportimist toetava õppematerjali loomiseks.

Finišisse saabujaid ootas pärast kuum tee ja küpsised ja kingitusedki.

Spordipargis oli kohal ka Kristi Peegel, kes on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu üks asutajatest, ühingu juhataja ja kogemusnõustaja. Ta on kahe poja ema, vanem neist on põdenud diabeeti alates 2007. aastast.

Kristi Peegel oli ülirõõmus tänase sündmuse üle, rõhutas, et seda korraldatakse juba teist aastat ning ilmselt jätkub see tulevikus ning sündimas on ilus traditsioon. Viimased kümme aastat on ta pühendanud suure osa oma energiast 1. tüüpi diabeedile, see tähendab perede toetamisele, haridusasutuste nõustamisele, diabeediga toimetuleku uurimisele, toetavate teenuste arendamisele ja koolituste läbiviimisele.

Registreerimistelkides töötavad tüdrukud ütlesid, et keskpäeval võis rajale minna tublisti üle 200 inimese.

Korraldajad loodavad väga, et sellel aastal koguneb jooksust osavõtjate ühise pingutusena vähemalt 6795 kilomeetrit, sest just nii kaugel asub Tartust insuliini sünnilinn Toronto.