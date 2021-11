Viimasel 19 päeval on Ratasepp finišeerinud ajaga alla 11 tunni ning katsumuse peale kokku on ühe triatloni läbimise keskmine aeg 11.00.49.

Ratasepp on praeguseks läbinud 152 km vees, 7200 km rattal ja 1688 km joostes. 60-kordse ultratriatloni raames tehtud 40-kordse ultratriatloni koguaeg on 440.32.59, mis on tema eelmisest rekordist kolm tundi ja 48 minutit kiirem.

Sellega kuuluvad Eesti ultratriatleedile 40-kordse ultratriatloni kaks kõige kiiremat aega maailmas. Prantslasel Ludovic Chorgnonil kulus sama distantsi läbimiseks 41-kordse ultratriatloni sees peaaegu 80 tundi rohkem aega ehk tema läbis need ligi 520 tunniga.

Üks põhjus, miks Ratasepp niisuguse katsumuse ette võttis, oli, et ta tahtis näha, kas 2019. aastal 40-kordse ultratriatloni ajal esinenud (lihas)probleemid on välditavad ning kas on võimalik keha ja vaim treenida päikesetõusust loojanguni muretult sportima. Sellele sai ta jaatava vastuse.

Neljas kümme osutus Ratasepale senise katsumuse keerulisimaks, sest 40. päeva andis oodata. Lisaks jäid sellesse vahemikku ka väga keerulised ilmaolud. Ratasepp usub, et katsumuse murdepunkt on just 40. päev, sest sealt edasi tähistab iga lõpetatud päev uut Ratasepa isiklikku ja ühtlasi ka maailmarekordit.

Maratonide statistika

Ratasepp on jooksnud 40 maratoni keskmiselt ajaga 3.16.26. Oma kiireima maratoni jooksis ta 39. päeval, saades ajaks 3.08.50.

Kõik maratonid on Ratasepp saanud joosta ilma muredeta, mis näitab, kui hästi ta on suureks enese proovilepanekuks valmistunud. 2019. aasta katsumusel oli tal lihastega probleeme palju ja viimased päevad osutusid eriti keeruliseks.